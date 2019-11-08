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РИА Новости

Пресс-конференция о цифровом вещании в регионах. Прямая трансляция

11:53 08.11.2019
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин проводит пресс-конференцию, посвященную цифровому телевещанию. Чиновник расскажет о включении новостных блоков на региональных телеканалах.
Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая, волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.
Жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы. Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".
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