Пресс-конференция о цифровом вещании в регионах. Прямая трансляция

Аналоговое телевещание в России отключили 14 октября. Процесс перехода к цифровому эфирному ТВ начался в феврале и продолжился в апреле и июне. Октябрьская, четвертая, волна стала финальной точкой этого масштабного проекта.

Жители всех субъектов Федерации получили возможность смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и без абонентской платы. Всего на программу выделили 167,5 миллиарда рублей, в том числе 97,1 миллиарда бюджетных средств. Из них 43,7 миллиарда направили на строительство наземных сетей цифрового телевещания, которое выполняла "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".