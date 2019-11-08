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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского

10:33 08.11.2019 (обновлено: 12:09 08.11.2019)
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© Фото : Урал56.РуНиколай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
© Фото : Урал56.Ру
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019 . Архивное фото
УФА, 8 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Оренбурга до февраля продлил арест дочери и зятю священника Николая Стремского, ранее арестованного по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симионова обитель милосердия" Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении ареста дочери священника Елены Стремской и его зятя Виктора Щербакова на три месяца. Они останутся в СИЗО до 12 февраля 2019 года", - сказал агентству представитель Ленинского районного суда Оренбурга.
По словам собеседника, "Стремская и Щербаков ходатайствовали в суде заменить содержание под стражей на домашний арест, но суд не удовлетворил их жалобу".
Арест самого священника заканчивается 12 ноября, но в суде еще не знают дату рассмотрения продления его содержания под стражей. "Материалы следствия о продлении его ареста в суд еще не поступали", - пояснили агентству в суде.
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Религия и мировоззрениерелигияНиколай СтремскийУфаОренбургПроисшествия
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