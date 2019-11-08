Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению

"Очень важно в этой связи, чтобы США и Российская Федерация сокращали свои ядерные арсеналы. Эти арсеналы настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств. Именно поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию продолжать действие договора СНВ и продолжать диалог, направленный на дальнейшее сокращение вооружений", - сказал он на Конференции по нераспространению.