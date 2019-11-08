Китай не присоединится к переговорам России и США по ядерному разоружению

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай не будет присоединяться к переговорам России и США по контролю над вооружениями, но готов сократить ядерные вооружения в разумных пределах, сказал гендиректор Департамент по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.
По словам Фу Цуна, когда речь заходит о ядерном разоружении, нужно действовать прагматично. Он добавил, что невозможно обеспечить мир, свободный от ядерного оружия, одномоментно.
"Очень важно в этой связи, чтобы США и Российская Федерация сокращали свои ядерные арсеналы. Эти арсеналы настолько велики, настолько больше, чем арсеналы других ядерных государств, что совершенно естественно, что именно эти две страны должны сокращать численность своих ядерных средств. Именно поэтому мы призываем США и Российскую Федерацию продолжать действие договора СНВ и продолжать диалог, направленный на дальнейшее сокращение вооружений", - сказал он на Конференции по нераспространению.
"Вместе с тем, Китай отнюдь не уклоняется от выполнения собственных обязанностей, Китай не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако, нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трехсторонним переговорам", - добавил Фу Цун.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.