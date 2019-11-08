Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Петровского в пятницу

КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Киев подтверждает готовность к разведению сил в районе поселка Петровское в Донбассе в пятницу, заявил командующий операцией объединенных сил Киев подтверждает готовность к разведению сил в районе поселка Петровское в Донбассе в пятницу, заявил командующий операцией объединенных сил Украины Владимир Кравченко.

Киев настаивает на разведении сил в пятницу, в то время как в Донецке заявили о готовности приступить к отводу сил в субботу. Глава Генштаба Украины Руслан Хомчак в четверг заявил, что Киев готов к отводу сил 8 ноября.

"Сегодня, 8 ноября, в 12.00 (13.00 мск) украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, который в районе населенных пунктов Богдановка, Петровское Донецкой области", - заявил Кравченко на брифинге, который транслировал телеканал "Наш".

По словам командующего, режим тишины на этом участке выдержан в течение семи дней, а значит выполнено условие для разведения сил. При этом он заявил, что противоположная сторона на данный момент не предоставила подтверждения готовности к началу отводу сил. Кравченко добавил, что в 13.00 мск украинские военные запустят белую ракету и будут ожидать зеркальных действий от противоположной стороны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского в Донбассе. Позднее глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов заявил, украинские силовики в очередной раз сорвали отвод сил у Петровского в Донбассе.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.