В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении кондуктора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция в Полиция в Екатеринбурге задержала пассажира маршрутного автобуса, подозреваемого в избиении кондуктора до потери сознания, сообщает в пятницу управление МВД по городу.

По данным полиции, инцидент случился 2 ноября в автобусе 25 маршрута. Между 23-летним кондуктором и 33-летним пассажиром произошла словесная перепалка. В итоге пассажир нанес несколько ударов работнику автотранспортного предприятия и скрылся. Полиция начала проверку по факту происшествия.

"Седьмого ноября сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции № 5 был задержан гражданин, причастный к конфликту с кондуктором маршрутного автобуса. Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, работающий слесарем", - говорится в сообщении.

Как пояснил сам задержанный, причиной его поступка стало нецензурное высказывание в его адрес со стороны кондуктора. Сейчас подозреваемый признал свою вину и раскаялся в своем поступке, уточняет УМВД.