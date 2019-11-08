Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T10:23Z
https://ria.ru/20191108/1560703296.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении кондуктора

10:23 08.11.2019
420
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала пассажира маршрутного автобуса, подозреваемого в избиении кондуктора до потери сознания, сообщает в пятницу управление МВД по городу.
По данным полиции, инцидент случился 2 ноября в автобусе 25 маршрута. Между 23-летним кондуктором и 33-летним пассажиром произошла словесная перепалка. В итоге пассажир нанес несколько ударов работнику автотранспортного предприятия и скрылся. Полиция начала проверку по факту происшествия.
Газовый баллончик
23 октября, 10:35РИА Новости
В Петербурге пассажир автобуса, не желая платить, распылил газ в кондуктора
"Седьмого ноября сотрудниками службы участковых уполномоченных отдела полиции № 5 был задержан гражданин, причастный к конфликту с кондуктором маршрутного автобуса. Задержанным оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения, работающий слесарем", - говорится в сообщении.
Как пояснил сам задержанный, причиной его поступка стало нецензурное высказывание в его адрес со стороны кондуктора. Сейчас подозреваемый признал свою вину и раскаялся в своем поступке, уточняет УМВД.
В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье КоАП РФ "Побои". Санкция статьи предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей, либо административный арест, либо обязательные работы, отмечает полиция.
Во Владивостоке взят под стражу подозреваемый в нападении на сотрудников депо
4 октября, 07:26РИА Новости
Мужчину, до смерти избившего кондуктора во Владивостоке , взяли под стражу
1220031
Обсудить 2
УМВДЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Андрей Константинов
В Уфе пятеро мужчин до смерти избили инвалида — но у СК другая версия
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Хакасии задержали банду разбойников
Николай Стремский в зале суда. 25 сентября 2019
В Оренбурге суд продлил арест дочери и зятю священника Стремского
Место наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
Четыре тысячи человек требуют наказать виновника ДТП под Калининградом
Самолет в небе
Пассажиры самолета, с которым произошло ЧП в Хабаровске, вылетели в Магадан
Полицейский
На Урале задержали подозреваемого в убийстве девушки-подростка
Инспектор дорожно-патрульной службы
Попавший в ДТП на Ставрополье водитель Lada Granta подвозил родственников
Полиция
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Зал судебных заседаний
Суд вынес приговор жителю Омска, напавшему на пенсионера из-за 27 рублей
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
Прокуратура проверит инцидент с экстренной посадкой самолета в Шереметьево
Самолет авиакомпании Thai Airways
В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нижегородского священника судят за растрату, сообщила епархия
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Ростовской области подростки с обломком асфальта напали на таксиста
Машина Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства гибели женщины во время пожара в доме в Элисте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния