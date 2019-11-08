Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Инспекторы столичного департамента природопользования в четверг взяли пробы воды реки на западе Москвы, в которой обнаружили белую пену в человеческий рост, результатов еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее в интернете появились сообщения о пенящейся реке Раменка в парке имени 50-летия Октября. По словам очевидцев, местами пена достигала роста человека.
"Вчера поступило сообщение на горячую линию департамента. Инспекторы департамента природопользования выезжали на проверку. Взяли пробы воды", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что результаты проб станут известны через неделю.