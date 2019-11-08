Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Инспекторы столичного департамента природопользования в четверг взяли пробы воды реки на западе Москвы, в которой обнаружили белую пену в человеческий рост, результатов еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.