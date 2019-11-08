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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии по новому маршруту

10:19 08.11.2019 (обновлено: 11:47 08.11.2019)
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© Sputnik / Sertac KayarТретий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Третий российско-турецкий патруль приступил к работе на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, длина которого превысит 100 километров: военные стартуют от пункта таможенного перехода Дейру-Нага и направятся на восток, вдоль сирийско-турецкой границы, проходя через несколько крупных населенных пунктов.
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В составе колонны — российские бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и "БТР-80" и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также 24 военнослужащих обеих стран. За движением в реальном времени следит беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.

Договоренности России и Турции

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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