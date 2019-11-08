Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии по новому маршруту

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Третий российско-турецкий патруль приступил к работе на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в . Третий российско-турецкий патруль приступил к работе на северо-востоке сирийского города Камышлы, сообщили в Минобороны

Как уточнили в ведомстве, впервые совместное патрулирование пройдет по новому маршруту, длина которого превысит 100 километров: военные стартуют от пункта таможенного перехода Дейру-Нага и направятся на восток, вдоль сирийско-турецкой границы, проходя через несколько крупных населенных пунктов.

В составе колонны — российские бронированные автомобили "Тайфун", "Тигр" и "БТР-80" и бронеавтомобили Kirpi турецкой пограничной службы, а также 24 военнослужащих обеих стран. За движением в реальном времени следит беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.

Договоренности России и Турции

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира" , направленной против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.