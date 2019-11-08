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РИА Новости

МЧС восстановило проезд к вологодским селам, нарушенный из-за подтоплений

10:16 08.11.2019
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© Фото : ГУМЧС России по Вологодской областиПодтопления в Вологодской области
Подтопления в Вологодской области
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области
Подтопления в Вологодской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Проезд к шести селам и деревням в Вологодской области, транспортная связь с которыми была нарушена из-за непогоды, восстановлен, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах. По состоянию на четверг, из-за размытых дорог и разрушенных мостовых сооружений без транспортного сообщения оставались шесть деревень.
"Восстановлена дорожная инфраструктура, отрезанных населенных пунктов нет", - сказала собеседница агентства.
По данным областного спасательного ведомства, в зоне подтопления остаются 32 дома в населенных пунктах Дудинская, Новое и Михальцево. Нарушения электроснабжения к пятнице практически устранены, и без электричества остаются лишь три населенных пункта, где проживает около 330 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 12.00 четверга не было света в 50 населенных пунктов с населением 1226 человек.
Как сообщала пресс-служба правительства региона, по прогнозам синоптиков в ближайшие выходные в Вологодской области ожидается потепление, температура воздуха может достичь 5-7 градусов тепла. Это может привести к незначительному повышению уровня воды. В связи с этим объявленный в 13 муниципальных образованиях режим ЧС продлится, пока ситуация с уровнем воды не стабилизируется.
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