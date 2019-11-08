МЧС восстановило проезд к вологодским селам, нарушенный из-за подтоплений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Проезд к шести селам и деревням в Проезд к шести селам и деревням в Вологодской области , транспортная связь с которыми была нарушена из-за непогоды, восстановлен, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ

Ранее сообщалось, что аномальная погода привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах Вологодской области. Режим ЧС введен в 13 районах. По состоянию на четверг, из-за размытых дорог и разрушенных мостовых сооружений без транспортного сообщения оставались шесть деревень.

"Восстановлена дорожная инфраструктура, отрезанных населенных пунктов нет", - сказала собеседница агентства.

По данным областного спасательного ведомства, в зоне подтопления остаются 32 дома в населенных пунктах Дудинская, Новое и Михальцево. Нарушения электроснабжения к пятнице практически устранены, и без электричества остаются лишь три населенных пункта, где проживает около 330 человек.

Как сообщалось, по состоянию на 12.00 четверга не было света в 50 населенных пунктов с населением 1226 человек.