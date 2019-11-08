Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T10:13Z
https://ria.ru/20191108/1560702844.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155877/52/1558775269_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_1426ce7382dc8c58fe6a30f94ca8cc3a.jpg
РИА Новости

На Урале, где опрокинулся бензовоз, проведут рекультивацию грунта

10:13 08.11.2019
80
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Учения МЧС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Специалисты проведут рекультивацию грунта на месте опрокидывания бензовоза Volvo с 16 тоннами топлива в Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.
Как сообщалось, ДТП произошло в четверг в 21.30 (19.30 мск) на 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург. Бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. В результате произошла утечка топлива. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. В результате ДТП пострадавших нет.
"По предварительным данным, объем утечки топлива составил 0,5 тонны. Течь топлива ликвидирована. Сегодня планируется буксировка бензовоза к месту стоянки и проведение рекультивации грунта в месте разлива топлива работниками специализированной организации", - говорится в сообщении.
Бензовоз был поднят, уточняет ГУМЧС.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
000010
Обсудить 0
ЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник МЧС
После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР
Регистратура
В Югре из больницы выписали одного из пострадавших от отравления газом
Депутат Госдумы Владимир Кононов
Россия может стать лидером в развитии квантовых технологий, заявил депутат
Вывеска на здании терминала Международного аэропорта Кадала в Чите
В Чите эвакуировали аэропорт после сообщения о бесхозном предмете
Автомобили наблюдателей ОБСЕ на пропускном пункте в селе Петровское, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Киев подтвердил готовность к разведению сил в районе Петровского в пятницу
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В горах Кабардино-Балкарии загорелась лесная подстилка
Пена на реке Раменка в Москве
Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы
Сотрудник полиции
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении кондуктора
Медицинское оборудование
Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Ставрополье
Машина Следственного комитета РФ
СК выяснит обстоятельства гибели женщины во время пожара в доме в Элисте
Подтопления в Вологодской области
МЧС восстановило проезд к вологодским селам, нарушенный из-за подтоплений
Самолет авиакомпании Thai Airways
В Париже лидера камбоджийской оппозиции не пустили на борт Thai Airways
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россияне смогут совершать автоплатежи по номеру телефона
Истребитель F-16
Япония призвала США временно отказаться от полетов F-16
Стартовый комплекс космодрома Восточный
На космодроме Восточный поставят шатер, чтобы ускорить строительство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния