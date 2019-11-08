На Урале, где опрокинулся бензовоз, проведут рекультивацию грунта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. Специалисты проведут рекультивацию грунта на месте опрокидывания бензовоза Volvo с 16 тоннами топлива в Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.
Как сообщалось, ДТП произошло в четверг в 21.30 (19.30 мск) на 295 километре автодороги Серов - Нижний Тагил - Екатеринбург. Бензовоз съехал в кювет и опрокинулся. В результате произошла утечка топлива. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену для недопущения возгорания топлива. В результате ДТП пострадавших нет.
"По предварительным данным, объем утечки топлива составил 0,5 тонны. Течь топлива ликвидирована. Сегодня планируется буксировка бензовоза к месту стоянки и проведение рекультивации грунта в месте разлива топлива работниками специализированной организации", - говорится в сообщении.
Бензовоз был поднят, уточняет ГУМЧС.