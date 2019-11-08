После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Восемнадцать человек, в том числе ребенок, находятся в пункте временного размещения после хлопка газа в пятиэтажном доме в Восемнадцать человек, в том числе ребенок, находятся в пункте временного размещения после хлопка газа в пятиэтажном доме в Элисте , остальные жильцы разместились у родственников, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Калмыкии.

Как сообщалось ранее, хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме Элисты произошел а 3.50 пятницы. Погиб один человек - хозяйка квартиры.

По уточненной информации, из дома эвакуированы 52 человека. На базе школы был развернут пункт временного размещения.