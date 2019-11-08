После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Восемнадцать человек, в том числе ребенок, находятся в пункте временного размещения после хлопка газа в пятиэтажном доме в Элисте, остальные жильцы разместились у родственников, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Калмыкии.
Как сообщалось ранее, хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме Элисты произошел а 3.50 пятницы. Погиб один человек - хозяйка квартиры.
По уточненной информации, из дома эвакуированы 52 человека. На базе школы был развернут пункт временного размещения.
"В нем размещено 18 человек, из них один ребенок. Организовано горячее питание, психологическая и медицинская помощь", - сказал собеседник агентства. Остальные 34 человека расселены у родственников.