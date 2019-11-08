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РИА Новости

Китай призвал создать правила использования ИИ в военной сфере

10:06 08.11.2019 (обновлено: 10:51 08.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГенеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
© РИА Новости
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Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает создать правила использования искусственного интеллекта в военной сфере, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
"Мы должны помнить о новых технологиях, которые развиваются очень быстро, - космические технологии, биологические, технологии в области киберсистем и искусственного интеллекта. Они могут оказать серьёзное влияние на стратегическую стабильность и мировую безопасность", - сказал китайский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению.
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6 ноября, 00:27РИА Новости
Пентагон призвал не отставать от России и Китая в военном применении ИИ
По его словам, необходимо создать нормы и правила в области военного применения этих технологий.
"Необходимо защищать и укреплять права всех стран на мирное развитие таких технологий... Киберпространство должно использоваться в целях мира, для блага всех людей. Необходимо предпринимать шаги для того, чтобы не допустить военных действий в киберпространстве. Мы также должны противостоять всем попыткам использовать концепции национальной безопасности в целях несправедливого ограничения международного сотрудничества в области информационных технологий", - добавил Фу Цун.
Он подчеркнул, что риски военного использования технологий искусственного интеллекта "должны быть осознаны, оценены и необходимо предпринимать превентивные меры".
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Искусственный интеллектМИД КНРКитайВ мире
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