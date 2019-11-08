Китай призвал создать правила использования ИИ в военной сфере

Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019

Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая Фу Цун на Московской конференции по нераспространению. 8 ноября 2019

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Китай призывает создать правила использования искусственного интеллекта в военной сфере, заявил генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

"Мы должны помнить о новых технологиях, которые развиваются очень быстро, - космические технологии, биологические, технологии в области киберсистем и искусственного интеллекта. Они могут оказать серьёзное влияние на стратегическую стабильность и мировую безопасность", - сказал китайский дипломат, выступая на Московской конференции по нераспространению.

По его словам, необходимо создать нормы и правила в области военного применения этих технологий.

"Необходимо защищать и укреплять права всех стран на мирное развитие таких технологий... Киберпространство должно использоваться в целях мира, для блага всех людей. Необходимо предпринимать шаги для того, чтобы не допустить военных действий в киберпространстве. Мы также должны противостоять всем попыткам использовать концепции национальной безопасности в целях несправедливого ограничения международного сотрудничества в области информационных технологий", - добавил Фу Цун.