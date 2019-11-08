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РИА Новости
Новое оружие России

"Иркутск" и "Маршал Шапошников" вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

10:02 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" во время постановки на бочки во Владивостоке
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников во время постановки на бочки во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников" во время постановки на бочки во Владивостоке. Архивное фото
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ/ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Модернизируемые для Тихоокеанского флота РФ большой противолодочный корабль (БПК) проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".
Об этом журналистам заявил в пятницу замминистра обороны России Алексей Криворучко по итогам визита на Дальневосточный судостроительный кластер.
"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников"... Универсальные пусковые установки, которые получит этот корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон"", - сказал он.
Замминистра выразил надежду, что руководство Центра судоремонта "Дальзавод" (Владивосток) "должным образом отнесется к выполнению поставленной задачи и сроки сдачи корабля смещаться не будут".
Такую же возможность – применять "Цирконы", по его словам, получит модернизируемая сегодня до уровня 949АМ на Дальневосточном заводе "Звезда" (Большой Камень, Приморский край) АПЛ "Иркутск", которую в свою очередь планируется передать ТОФ в 2022 году.
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Как заявлял президент РФ Владимир Путин, гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. Ею планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.
Подводные лодки проекта "Антей" - серия советских и российских АПЛ, вооруженных в стандартном оснащении крылатыми ракетами 3М45 и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений. Являются усовершенствованной модификацией субмарин проекта 949 "Гранит".
БПК проекта 1155 составляют основу противолодочных сил ВМФ РФ и способны действовать в дальней морской и океанской зонах как одиночно, так и в составе разнородных группировок, корабельных поисково-ударных групп.
Корабли данного проекта обладают максимальной скоростью хода в 29 узлов, водоизмещение в 7480 тонн, наибольшую длину в 163 метра и ширину в 19 метров. На вооружении БПК имеются универсальные ракетные комплексы "Раструб-Б", зенитно-ракетные комплексы "Кинжал", а также торпедные аппараты "ЧТА-53". Корабли проекта 1155 несут на борту авиационную группу в составе двух вертолетов Ка-27.
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Новое оружие РоссииЦирконМаршал Шапошников (корабль)ДальзаводАлексей КриворучкоТихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокРоссия
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