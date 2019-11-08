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РИА Новости

Сенатор Джабаров прокомментировал слова Макрона о развитии России

10:01 08.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия сможет самостоятельно справиться со своими проблемами и вернуть себе статус сверхдержавы, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказал предположение, что у России есть три пути развития - стать супердержавой, опираясь на собственные силы. "Евразийский" путь развития, но здесь в регионе доминирует Китай, и налаживание полноценных отношений с Европой. Однако Россия пока воспринимает европейцев, как вассалов США, добавил он.
"Из этих трех линий я выбираю первую. Россия сможет самостоятельно справиться со своим проблемами, и мы вернем себе статус сверхдержавы. Мы уже на пути к этому статусу", - сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.
Комментируя второе возможное направление развития РФ, сенатор отметил, что отношения с КНР развиваются стремительно, и в этом Запад видит для себя реальную угрозу - "появление в регионе мощного полноправного тандема".
Он также добавил, что Россия, действительно, считает, что Европа не самостоятельна в своих решениях. "Ни одно стратегическое решение европейцы не могут принять без США, касается ли это вопросов безопасности или той же темы санкций. Когда европейцы смогут сказать свое "я", они будут нам более интересны", - добавил он.
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Джабаров также полагает, что Макрон, при всем к нему уважении, не может делать столь глобальные выводы, поскольку он достаточно молодой политик. "Для таких заявлений нужно иметь мощный политический вес", - сказал сенатор.
Он также считает, что европейцам хочется оттолкнуть РФ от Китая и вернуться к теме полноценных двусторонних отношений с Москвой. При этом законодатель напомнил о позиции российского руководства о том, что Москве важно развивать отношения и на Западе, и на Востоке.
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"Много свободного времени". Политолог о сценариях Макрона для РоссииПрезидент Франции назвал возможные сценарии развития России. Ничего конкретного из этой речи извлечь нельзя, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Манойло.
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Эммануэль МакронВладимир ДжабаровМоскваЕвропаСШАБезопасностьВ мире
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