Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Пушилин пояснил, что ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сделал заявление о том, что после ухода из зоны разведения сил и средств военных туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.