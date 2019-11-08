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РИА Новости

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

09:58 08.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
Пушилин пояснил, что ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сделал заявление о том, что после ухода из зоны разведения сил и средств военных туда смогут беспрепятственно зайти украинские полицейские и нацгвардейцы.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
7 ноября, 17:39Радио Sputnik
Отвод войск в Донбассе под угрозой: в ДНР и ЛНР сообщили о провокациях
"Ответственно заявляю, что в случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардии, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики, министерства государственной безопасности и министерства внутренних дел, а процесс разведения на новых участках станет неосуществим", - говорится в заявлении главы ДНР, размещенном на его официальном сайте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил на участке в районе Петровского. На следующий день глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в этом районе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы. В понедельник ополченцы ДНР запустили сигнальную ракету в знак готовности начать отвод сил. Ответа со стороны украинских силовиков не последовало. В ДНР заявили о саботаже Киевом отвода сил, добавив, что новая дата будет согласована на встрече в Минске.
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В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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Андрей ЗагороднюкСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕДенис ПушилинМинистерство обороны УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
ДНР это опухоль, жаль Украина в свое время не успела все уладить и удержать всеми силами этот регион
8 ноября, 12:07
T/ \SH
2631064227
опухоль - это окраина. и вы уж определитесь: вам нужен регион или регион с населением. На Донбассе наоборот остались адекватные люди, помнящие свою историю и не воющие с памятниками, детьми и стариками. можете скакать дальше и главное кастрюльку не забудьте надеть.
8 ноября, 12:40
LUKA A
212100010
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