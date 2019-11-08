Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T16:38Z
https://ria.ru/20191108/1560701671.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154778/29/1547782911_295:318:1704:1110_1036x0_80_0_0_9e0eefa80f2d01923a707ef2be4d36cb.jpg
РИА Новости

Пилота "ИрАэро" отстранили от полетов из-за "рулившей" самолетом девушки

09:56 08.11.2019 (обновлено: 16:38 08.11.2019)
3737
© Фото : Авиакомпания IrAero AirlinesСамолет авиакомпании "ИрАэро"
Самолет авиакомпании ИрАэро
© Фото : Авиакомпания IrAero Airlines
Самолет авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
ИРКУТСК, 8 ноя — РИА Новости. Пилота авиакомпании "ИрАэро", который, как предполагается, пустил за штурвал самолета постороннюю девушку, временно отстранили от полетов, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
По его словам, неоспоримых доказательств того, что это был именно их пилот, пока нет, но руководство было вынуждено принять решение об отстранении от пролетов.

"Это связано с тем, что психологическое давление негативно сказывается на здоровье летчика", — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 31 августа на борту самолета Ан-24, выполнявшего рейс Якутск — Саккырыыр — Якутск. По версии следствия, во время полета один из членов экипажа провел в кабину свою знакомую и передал ей управление самолетом. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"ИрАэро" совместно с СК на транспорте и Росавиацией проводит собственное расследование.
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн на презентации своей книги В тихой ночи. Лирика в Москве
29 июля, 10:35Радио Sputnik
В сети появилось видео, на котором лидер Rammstein управляет самолетом
64833203
Обсудить 2
Ан-24Следственный комитет РФРосавиацияИркутскРоссияИрАэроЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Место наезда на женщину с ребенком в городе Пионерский Калининградской области
Четыре тысячи человек требуют наказать виновника ДТП под Калининградом
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
В Шереметьево экстренно сел самолет "Аэрофлота"
Полиция
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Австралийский доллар
Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла "захват" украинского телеканала людьми в масках
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Подозреваемый в убийстве Сергей Груняхин
"Сниму с угона за 60 тысяч": как полиция в Татарстане упустила убийцу семьи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния