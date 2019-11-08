Пилота "ИрАэро" отстранили от полетов из-за "рулившей" самолетом девушки

ИРКУТСК, 8 ноя — РИА Новости. Пилота авиакомпании "ИрАэро", который, как предполагается, пустил за штурвал самолета постороннюю девушку, временно отстранили от полетов, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.
По его словам, неоспоримых доказательств того, что это был именно их пилот, пока нет, но руководство было вынуждено принять решение об отстранении от пролетов.
"Это связано с тем, что психологическое давление негативно сказывается на здоровье летчика", — сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел 31 августа на борту самолета Ан-24, выполнявшего рейс Якутск — Саккырыыр — Якутск. По версии следствия, во время полета один из членов экипажа провел в кабину свою знакомую и передал ей управление самолетом. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"ИрАэро" совместно с СК на транспорте и Росавиацией проводит собственное расследование.