Депутат анонсировал пять мероприятий по теме развития ИИ в 2020 году

"На будущий год у нас будет пятилетие реализации платформы "НТИ Экспо" Эта платформа создана нашим комитетом по образованию и науке, ТПП и рядом федеральных министерств, таких как Минпромторг, Минобрнауки, Минкомсвязи. Мы проводим в течение года 5 форумов", - сообщил он.

Депутат отметил, что в апреле уже в пятый раз будет проходить Российская неделя высоких технологий: "все, что связано с российским ПО, с большим данными, кибербезопасностью, ИИ, там будет обсуждаться". "В июне - выставка "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт", в октябре - выставка "Технофорум": это все, что связано с передовыми технологиями в промышленности. В ноябре - наш собственный форум по ИИ, и в декабре - "Российская неделя здравоохранения", там тоже будет взят аспект на высокие технологии в медицине", - перечислил Кононов.