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РИА Новости

Депутат анонсировал пять мероприятий по теме развития ИИ в 2020 году

09:50 08.11.2019 (обновлено: 10:26 08.11.2019)
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© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"Депутат Госдумы Владимир Кононов
Депутат Госдумы Владимир Кононов
© Фото предоставлено пресс-службой АО "Экспоцентр"
Депутат Госдумы Владимир Кононов. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пять мероприятий, в рамках которых будут обсуждаться развитие искусственного интеллекта (ИИ) и внедрение этих технологий в повседневную жизнь, пройдут а России в 2020 году, рассказал РИА Новости председатель оргкомитета "НТИ Экспо", депутат Госдумы Владимир Кононов.
"На будущий год у нас будет пятилетие реализации платформы "НТИ Экспо" Эта платформа создана нашим комитетом по образованию и науке, ТПП и рядом федеральных министерств, таких как Минпромторг, Минобрнауки, Минкомсвязи. Мы проводим в течение года 5 форумов", - сообщил он.
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Депутат отметил, что в апреле уже в пятый раз будет проходить Российская неделя высоких технологий: "все, что связано с российским ПО, с большим данными, кибербезопасностью, ИИ, там будет обсуждаться". "В июне - выставка "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт", в октябре - выставка "Технофорум": это все, что связано с передовыми технологиями в промышленности. В ноябре - наш собственный форум по ИИ, и в декабре - "Российская неделя здравоохранения", там тоже будет взят аспект на высокие технологии в медицине", - перечислил Кононов.
В пятницу, 8 ноября, в Москве пройдет конференция Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта", в рамках которой запланирована панельная секция "Искусственный интеллект и квантовые технологии: будущее наступает сегодня".
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Владимир КононовТехнологииРоссия
Популярные комментарии
Единую Россию уже победила коррупция, высокомерие, презрение к своему народу...... Прощайте приспособленцы!!!!
8 ноября, 09:55
Арсений Понфиленко
900001
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