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РИА Новости

"Единой России" важно избегать внутренних конфликтов, заявил Турчак

09:49 08.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСекретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 8 ноя - РИА Новости. Победить на выборах партию "Единая Россия" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов и учиться находить компромиссы даже в сложных ситуациях, заявил в пятницу секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя их анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", - сказал он на конференции Новосибирского регионального отделения партии.
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Турчак считает, что "Единая Россия" проигрывает только тогда, когда партийцы не доверяют друг другу, в том числе при проведении предварительного партийного голосования.
"Надо учиться разговаривать и договариваться, находить решения даже в самых сложных ситуациях", - сказал он, отметив, что эта задача особенно актуальна в Сибири, где люди "с характером, имеют свое мнение по каждому вопросу".
При подготовке к предстоящим избирательным компаниям он призвал вести открытый диалог с избирателями и исключить бюрократию и чинопочитание.
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Единая РоссияАндрей ТурчакРоссияПолитика
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