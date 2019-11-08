"Единой России" важно избегать внутренних конфликтов, заявил Турчак

"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя их анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", - сказал он на конференции Новосибирского регионального отделения партии.