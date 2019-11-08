Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T09:50Z
https://ria.ru/20191108/1560701407.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости

В горах Кабардино-Балкарии загорелась лесная подстилка

09:49 08.11.2019 (обновлено: 09:50 08.11.2019)
77
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Лесная подстилка на площади около одного гектара загорелась утром в пятницу в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, в тушении пожара задействованы 20 человек и две единицы техники, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В пятницу поступило сообщение, что в Чегемском ущелье выше населенного пункта Нижний Чегем горит лесная подстилка точечными очагами на площади около 1 гектара. Зона горения находится на каменисто-лесистых труднодоступных склонах", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, расстояние от населенного пункта составляет два-три километра, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.
"В 8.00 мск на тушение природного пожара привлечены 20 человек и две единицы техники", - уточняет ведомство.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
12 сентября, 09:49РИА Новости
Площадь пожара в лесу в 30 километрах от Чернобыля возросла в два раза
110000
Обсудить 0
МЧС РФНальчикЧегемский районКабардино-БалкарияПроисшествия
Рекомендуем
Подтопления в Вологодской области
МЧС восстановило проезд к вологодским селам, нарушенный из-за подтоплений
Пожар
В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали сорок человек
Регистратура
В Югре из больницы выписали одного из пострадавших от отравления газом
Учения МЧС
На Урале, где опрокинулся бензовоз, проведут рекультивацию грунта
Инспектор дорожно-патрульной службы
В КБР сотрудникам регионального ГИБДД передали 58 новых патрульных машин
Пожар на нефтебазе Грушовая в Новороссийске
Один из пострадавших в пожаре на нефтебазе в Новороссийске умер в больнице
Медицинское оборудование
Врачи рассказали о состоянии трех пострадавших в ДТП на Ставрополье
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
В МИД назвали условия включения новых вооружений в ДСНВ
Сотрудник МЧС
После хлопка газа в доме в Элисте 18 человек находятся в ПВР
Владимир Джабаров
Сенатор Джабаров прокомментировал слова Макрона о развитии России
Депутат Госдумы Владимир Кононов
Депутат анонсировал пять мероприятий по теме развития ИИ в 2020 году
Лебедь
Спасенный в Кургане лебедь проведет зиму со страусами
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Избитый другом уфимец вызвал скорую только через два дня и умер в больнице
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев подарил Путину роман "Путь Абая"
Вид на город Афины
В Афинах совершил вынужденную посадку египетский грузовой самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния