В горах Кабардино-Балкарии загорелась лесная подстилка

НАЛЬЧИК, 8 ноя – РИА Новости. Лесная подстилка на площади около одного гектара загорелась утром в пятницу в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, в тушении пожара задействованы 20 человек и две единицы техники, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В пятницу поступило сообщение, что в Чегемском ущелье выше населенного пункта Нижний Чегем горит лесная подстилка точечными очагами на площади около 1 гектара. Зона горения находится на каменисто-лесистых труднодоступных склонах", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, расстояние от населенного пункта составляет два-три километра, угрозы распространения пожара на населенный пункт нет.
"В 8.00 мск на тушение природного пожара привлечены 20 человек и две единицы техники", - уточняет ведомство.