Российский МИД призвал продлить ДСНВ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) - единственный путь, который поможет избежать развала контрольных механизмов в ракетно-ядерной сфере, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы весма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств... В нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный шаг, который бы позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, получить время для того, чтобы дальше изучать и прорабатывать подходы, в том числе, к новым вооружениям и военным технологиям, думать над методами контроля над ними", - сказал он на Конференции по нераспространению.
"В последние годы США активно раскручивают данную тему, но делают это без должной смысловой начинки, уходят от ее предметного обсуждения. Кроме того, в Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности, связанные с выполнением обязательств по договору самими США, и отказываются объяснять свои планы относительно продления", - добавил Рябков.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.