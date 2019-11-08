Российский МИД призвал продлить ДСНВ

"Мы весма обеспокоены ситуацией относительно Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств... В нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный шаг, который бы позволил не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, получить время для того, чтобы дальше изучать и прорабатывать подходы, в том числе, к новым вооружениям и военным технологиям, думать над методами контроля над ними", - сказал он на Конференции по нераспространению.