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РИА Новости
Республика Татарстан

Казанский завод синтетического каучука возобновляет выпуск продукции

09:38 08.11.2019 (обновлено: 11:28 08.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкОАО "Нижнекамскнефтехим"
ОАО Нижнекамскнефтехим
© РИА Новости / Алексей Насыров
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ОАО "Нижнекамскнефтехим". Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 ноя - РИА Новости. Признанный банкротом Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) возобновляет выпуск продукции – первые отгрузки для гособоронзаказа намечены на конец ноября, сообщает министерство промышленности и торговли Татарстана.
"Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов совместно с представителями Ростехнадзора, МЧС и прокуратуры посетил Казанский завод синтетического каучука с целью ознакомления с ходом работ по возобновлению выпуска продукции для гособоронзаказа", - говорится в сообщении.
При посещении Каримов осмотрел основные цеха, ознакомился с проведением ремонтных работ. Как отмечается, ПАО "Нижнекамскнефтехим" 5 ноября поставило на предприятие бутадиен, поставка винилиденхлорида ожидается к концу следующей недели. Таким образом, предприятие будет полностью обеспечено сырьем.
"В настоящий момент заканчиваются подготовительные работы для запуска производства… Ориентировочно первые отгрузки продукции для гособоронзаказа запланированы на конец ноября текущего года", - отмечает минпромторг республики.
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В 2014 году на базе КЗСК было начато строительство завода кремнийорганики (КЗСК "Силикон"). Проект оценивался в 9,8 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарда планировалось привлечь за счет кредитов ВЭБа. В начале 2018 года ОАО "КЗСК-Силикон" было признано банкротом. В июле этого года суд в Татарстане признал банкротом и КЗСК по заявлению самого предприятия. Положение КЗСК осложнилось из-за проблем банка "Спурт", аффилированного с предприятием (в середине 2017 года ЦБ отозвал лицензию у банка, а затем суд признал его банкротом).
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в декабре 2018 года заявлял, что КЗСК важен для промышленности, и Минпромторг будет искать инструменты поддержки предприятия. В сентябре 2019 года минпромторг Татарстана сообщил о подписании договора о восстановлении деятельности КЗСК в условиях конкурсного производства. В качестве стратегического партнера выступил холдинг "Промышленные технологии". Отмечалось, что договор позволит привлечь необходимые ресурсы, в том числе финансовые, для сохранения квалифицированного персонала и оплаты текущих расходов в целях продолжения производства специальной номенклатуры продукции.
КЗСК, основанный в 1936 году, – одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности России. Выпускает свыше 160 наименований продукции, ориентирован на производство каучука специального назначения и продукции на его основе.
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Республика ТатарстанДенис МантуровТатарстанЭкономика
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