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РИА Новости

В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

09:38 08.11.2019 (обновлено: 12:32 08.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
"Это так", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли девушка скончалась в больнице.
СУ СК по Свердловской области сообщает, что инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. В результате конфликта между двумя группами молодых людей численностью по три человека с каждой стороны несовершеннолетняя девушка получила тяжкое телесное повреждение.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства конфликта, а также его участников со стороны, противоположной той, в которой пострадала девушка.
Следствие обращается с просьбой ко всем гражданам, которые проходили либо проезжали на автомобиле мимо указанного места в данное время, сообщить любую известную информацию об обстоятельствах произошедшего.
Кроме того, следствие устанавливает личности двух участников конфликта — молодого человека в вязаной шапке сине-бело-голубого цвета с надписью "Лыжня России" и девушки с волосами малинового цвета, уточняет СУ СК.
Сотрудник полиции
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Че вы тут стебетесь? Вы что статью читаете не с начала? Человек умер так то. Молодежь озверела в конец. А вы тут троллингом занимаетесь.
8 ноября, 11:01
Andrey Bodrey
7442504
"...И девушки с волосами малинового цвета", - оно и характерно.
8 ноября, 09:44
иеромонах Макарий
15203331
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