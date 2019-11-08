В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге , сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

"Это так", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, действительно ли девушка скончалась в больнице.

СУ СК по Свердловской области сообщает, что инцидент произошел вечером 5 ноября у торца дома по улице Машиностроителей, 20. В результате конфликта между двумя группами молодых людей численностью по три человека с каждой стороны несовершеннолетняя девушка получила тяжкое телесное повреждение.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства конфликта, а также его участников со стороны, противоположной той, в которой пострадала девушка.

Следствие обращается с просьбой ко всем гражданам, которые проходили либо проезжали на автомобиле мимо указанного места в данное время, сообщить любую известную информацию об обстоятельствах произошедшего.