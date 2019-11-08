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РИА Новости

В России призвали США ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний

09:37 08.11.2019 (обновлено: 09:44 08.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия призывает США отменить своё решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
25 сентября, 20:09РИА Новости
Лавров рассказал о последствиях отказа США ратифицировать ДВЗЯИ
"Ответственность за то, что этот документ до сих пор не вступил в силу лежит на тех восьми государствах из списка 44, которые до сих пор не ратифицировали этот документ. В этом контексте мы призываем Соединенные Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ", - сказал он на Конференции по нераспространению.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был подписан в 1996 году, однако целый ряд стран, включая США и КНР до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний. США придерживаются собственного стандарта "нулевой мощности", который не является международно признанным, но по которому они оценивают политику других стран.
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Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)РоссияСШАБезопасностьВ мире
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