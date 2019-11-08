В России призвали США ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний

"Ответственность за то, что этот документ до сих пор не вступил в силу лежит на тех восьми государствах из списка 44, которые до сих пор не ратифицировали этот документ. В этом контексте мы призываем Соединенные Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ", - сказал он на Конференции по нераспространению.