Россия рассчитывает на возобновление диалога по Корейскому полуострову

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает возобновить диалог по Корейскому полуострову, надеется на контакты США и Россия рассчитывает возобновить диалог по Корейскому полуострову, надеется на контакты США и КНДР , готова оказывать содействие, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков

"Рассчитываем, что удастся возобновить диалог по разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова. Разумеется, в этой связи мы в первую очередь надеемся на активизацию взаимодействия между Вашингтоном и Пхеньяном. Со своей стороны оказывали и будем оказывать максимально возможное содействие", - сказал он на Конференции по нераспространению.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.