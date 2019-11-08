Россия рассчитывает на возобновление диалога по Корейскому полуострову

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает возобновить диалог по Корейскому полуострову, надеется на контакты США и КНДР, готова оказывать содействие, сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Рассчитываем, что удастся возобновить диалог по разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова. Разумеется, в этой связи мы в первую очередь надеемся на активизацию взаимодействия между Вашингтоном и Пхеньяном. Со своей стороны оказывали и будем оказывать максимально возможное содействие", - сказал он на Конференции по нераспространению.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.