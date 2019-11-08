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РИА Новости

Россия призывает к созданию зоны без ОМП на Ближнем Востоке

09:34 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на первой Конференции Организации Объединенных Наций по космическому праву и космической политике. 11 сентября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке, призывает представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на конференции по нераспространению в Москве.
Ближний Восток
24 октября, 06:30РИА Новости
Китайский эксперт указал на укрепление позиций России на Ближнем Востоке
"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", - сказал Рябков.
"В этой связи воспользуюсь сегодняшней возможностью для того, чтобы призвать представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме", - добавил он.
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Ближний ВостокМИД РФСергей РябковРоссияВ мире
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