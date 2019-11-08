Россия призывает к созданию зоны без ОМП на Ближнем Востоке

"Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки", - сказал Рябков.

"В этой связи воспользуюсь сегодняшней возможностью для того, чтобы призвать представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме", - добавил он.