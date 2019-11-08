В Шереметьево экстренно сел самолет "Аэрофлота"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности механизации крыла, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс № 1165 из Ростова в Москву, совершил экстренную посадку после срабатывания датчика неисправности крыла", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа.
"Самолет сел в штатном режиме, без происшествий", - добавил собеседник агентства.