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РИА Новости

Росгвардия получит новые знаки различия

09:20 08.11.2019
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© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росгвардия разработала проект новых петличных эмблем для военнослужащих, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документом описывается два вида новых знаков: один - для ношения на форме, второй - для погон.
Первый представляет собой "золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка". В краповом поле щита помещен геральдический знак – эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации золотистого цвета.
Второй знак предлагается делать в виде эмблемы войск национальной гвардии РФ золотистого цвета с краповой расцветкой щита, расположенного на груди двуглавого орла.
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РосгвардияРоссияБезопасностьОбщество
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