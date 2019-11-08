Росгвардия получит новые знаки различия

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Росгвардия разработала проект новых петличных эмблем для военнослужащих, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом описывается два вида новых знаков: один - для ношения на форме, второй - для погон.

Первый представляет собой "золотистое изображение круглого щита с окантовкой и скрепами, расположенного поверх скрещенных по диагонали мечей клинками вверх и лаврового венка". В краповом поле щита помещен геральдический знак – эмблема войск национальной гвардии Российской Федерации золотистого цвета.