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РИА Новости

Российского посла пригласили на юбилей падения Берлинской стены

09:16 08.11.2019
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© SputnikФрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.
© Sputnik
Фрагмент Берлинской стены на Потсдамской площади.. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российской стороне было направлено приглашение для участия в мероприятиях, посвящённых 30-летию падению Берлинской стены, посол сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Приглашение было направлено официально российской стороне. Будет посол", - сказали в МИД.
Берлинская стена - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта. Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль.
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