Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого космического корабля Starliner из-за человеческого фактора, сообщила компания Boeing

Ранее сообщалось, что при испытании, которое прошло 4 ноября на полигоне Уайт-Сэндз (американский штат Нью-Мексико), возвращаемый аппарат корабля Starliner после срабатывания системы аварийного спасения спускался на земную поверхность на двух, а не на трех парашютах. НАСА назвало это приемлемым для испытательных параметров и безопасности экипажа, а компания Boeing сообщила о нештатной ситуации при раскрытии, но не посчитала это отказом парашюта.

"Благодаря анализу детальных снимков и осмотру парашюта команда Starliner быстро определила причину нераскрытия одного из трех парашютов - отсутствие зафиксированного соединения между вытяжным и основным парашютом на третьем парашюте", - говорится в сообщении Boeing в Twitter.

Как сообщил вице-президент Boeing Джон Малхолланд, слова которого приводит американский специализированный сайт Spacenews, механизм, соединяющий вытяжной и основной парашюты, был неправильно подготовлен, в результате чего вытяжной парашют не смог вытащить основной.

"Это очень трудно, когда подсоединяешь его (механизм - ред.), проконтролировать визуально, что он зафиксирован правильно", - объяснил Малхолланд, добавив, что контролю мешает защитный кожух механизма.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.

Запуск первого корабля Starliner к МКС без экипажа намечается на 17 декабря, с экипажем - в первой половине 2020 года. В первый экипаж Starliner вошли астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.