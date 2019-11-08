Boeing объяснила отказ парашюта на космическом корабле Starliner

Ранее сообщалось, что при испытании, которое прошло 4 ноября на полигоне Уайт-Сэндз (американский штат Нью-Мексико), возвращаемый аппарат корабля Starliner после срабатывания системы аварийного спасения спускался на земную поверхность на двух, а не на трех парашютах. НАСА назвало это приемлемым для испытательных параметров и безопасности экипажа, а компания Boeing сообщила о нештатной ситуации при раскрытии, но не посчитала это отказом парашюта.
"Благодаря анализу детальных снимков и осмотру парашюта команда Starliner быстро определила причину нераскрытия одного из трех парашютов - отсутствие зафиксированного соединения между вытяжным и основным парашютом на третьем парашюте", - говорится в сообщении Boeing в Twitter.
Как сообщил вице-президент Boeing Джон Малхолланд, слова которого приводит американский специализированный сайт Spacenews, механизм, соединяющий вытяжной и основной парашюты, был неправильно подготовлен, в результате чего вытяжной парашют не смог вытащить основной.
"Это очень трудно, когда подсоединяешь его (механизм - ред.), проконтролировать визуально, что он зафиксирован правильно", - объяснил Малхолланд, добавив, что контролю мешает защитный кожух механизма.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
Запуск первого корабля Starliner к МКС без экипажа намечается на 17 декабря, с экипажем - в первой половине 2020 года. В первый экипаж Starliner вошли астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas-5, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО "Энергомаш".