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РИА Новости

Австрия готова предоставить площадку для переговоров по СВПД

09:05 08.11.2019
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© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Австрия всегда готова предоставить площадку для переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил журналистам директор департамента по вопросам разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения МИД Австрии Томаш Хайноци.
"Мы не можем вмешаться, но мы всегда готовы предоставить площадку для дальнейших переговоров", - заявил он на Московской конференции по нераспространению.
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Дипломат добавил, что "это постоянное предложение". "Вы знаете, что СВПД согласовывалась в Вене, последующие встречи на уровне старших должностных лиц проходили в Вене", - добавил он.
Хайноци также выразил обеспокоенность текущей ситуацией вокруг соглашения.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД АвстрииАвстрияИранВ мире
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