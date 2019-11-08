Началась продажа билетов на поезда в Крым

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым , которые начнут ходить по новому мосту в конце декабря, сообщили РИА Новости в компании — операторе перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Между материковой Россией и полуостровом будут курсировать именные составы дальнего следования "Таврия".

"Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", также в железнодорожных кассах по всей стране", — рассказал собеседник агентства.

Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты" Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.

Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей. Билет из Санкт-Петербурга в плацкарте можно приобрести от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.

Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты" Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"

"Гранд Сервис Экспресс" создали в 2002 году, компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург.