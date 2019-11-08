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РИА Новости

Началась продажа билетов на поезда в Крым

08:51 08.11.2019 (обновлено: 12:17 08.11.2019)
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© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского мостаЖелезная дорога через Крымский мост
Железная дорога через Крымский мост
© Фото : официальный информационный сайт строительства Крымского моста
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут ходить по новому мосту в конце декабря, сообщили РИА Новости в компании — операторе перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Между материковой Россией и полуостровом будут курсировать именные составы дальнего следования "Таврия".
Железнодорожный вокзал в Симферополе в Крыму.
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"Билеты доступны на новом сайте grandtrain.ru и в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", также в железнодорожных кассах по всей стране", — рассказал собеседник агентства.
Первый поезд в Крым поедет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск. Ему предстоит преодолеть 2741 километр. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"
Информация о поезде Москва-Симферополь в приложении ГСЭ Билеты
Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"
Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№ 27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45 мск. Путь длиной 2009 километров займет 33 часа.
Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне купе начинается от 2966 рублей, в СВ — от 9952 рублей. Билет из Санкт-Петербурга в плацкарте можно приобрести от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.
Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"
Информация о поезде Москва-Симферополь в приложении ГСЭ Билеты
Информация о поезде Москва — Симферополь в приложении "ГСЭ Билеты"
"Гранд Сервис Экспресс" создали в 2002 году, компания специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.
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Крымский мостКрымСевастопольОбщество
Популярные комментарии
Про хорошее можно и десять раз сообщить!
8 ноября, 09:06
RkRail kuvatov
5012002
Можно сообщить и десять раз. Проблем тут две. 1. Новость, повторенная десять раз, перестает быть новостью уже при первом повторении. 2. При публикации любой новости обсуждение в основном происходит при первой публикации. Кому сегодня интересен факт открытия Крымского моста? Он функционирует уже больше года, а потому все мнения и аргументы об этом давно высказаны и ничего нового к ним добавить невозможно.
8 ноября, 09:15
Екатерина Мытарева
6020040
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