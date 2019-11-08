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РИА Новости

После ДТП с грузовиком на Ставрополье 11 человек попали в больницу

08:44 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек, среди которых семеро детей, госпитализированы после ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями на Ставрополье, у большинства незначительные травмы, сообщает управление ГИБДД по региону.
Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что авария произошла на 12-м километре автодороги Р-269 "Ставрополь-Батайск". В больницу были доставлены 12 человек, в том числе семеро детей.
По данным управления ГИБДД по региону, в четверг около 22.00 на территории Шпаковского района произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля KIA Ceed, двигаясь со стороны Изобильненского городского округа в направлении Михайловска, выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение со встречным грузовиком "МАЗ" с полуприцепом "Тонар", после чего произошло второе столкновение с легковым автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном направлении с грузовиком.
"В результате автоаварии 12 человек: оба водителя легковых автомобилей, а также 10 пассажиров Granta, семь из которых дети - от года до 11 лет, доставлены больницу Ставрополя, где им оказана медицинская помощь. Согласно заключению медиков, водителю автомобиля KIA Ceed назначено амбулаторное лечение, а водитель Granta и его 10 пассажиров с различными травмами, большинство из которых незначительные, госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал", - отмечено в сообщении.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Пассажиры Granta перевозились с нарушением правил транспортировки людей в салоне автомобиля. В отношении водителей сотрудниками ГИБДД составлены административные материалы. Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителей устанавливается", - добавили в УГИБДД. Также устанавливается, были ли водители пьяны.
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ГИБДД МВД РФМЧС РФСтавропольПроисшествия
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