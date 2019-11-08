После ДТП с грузовиком на Ставрополье 11 человек попали в больницу

ПЯТИГОРСК, 8 ноя - РИА Новости. Одиннадцать человек, среди которых семеро детей, госпитализированы после ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями на Одиннадцать человек, среди которых семеро детей, госпитализированы после ДТП с грузовиком и двумя легковыми автомобилями на Ставрополье , у большинства незначительные травмы, сообщает управление ГИБДД по региону.

Ранее главное управление МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что авария произошла на 12-м километре автодороги Р-269 "Ставрополь-Батайск". В больницу были доставлены 12 человек, в том числе семеро детей.

По данным управления ГИБДД по региону, в четверг около 22.00 на территории Шпаковского района произошло столкновение трех автомобилей. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля KIA Ceed, двигаясь со стороны Изобильненского городского округа в направлении Михайловска, выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение со встречным грузовиком "МАЗ" с полуприцепом "Тонар", после чего произошло второе столкновение с легковым автомобилем Lada Granta, который двигался в попутном направлении с грузовиком.

"В результате автоаварии 12 человек: оба водителя легковых автомобилей, а также 10 пассажиров Granta, семь из которых дети - от года до 11 лет, доставлены больницу Ставрополя, где им оказана медицинская помощь. Согласно заключению медиков, водителю автомобиля KIA Ceed назначено амбулаторное лечение, а водитель Granta и его 10 пассажиров с различными травмами, большинство из которых незначительные, госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал", - отмечено в сообщении.