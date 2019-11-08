Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T13:44Z
https://ria.ru/20191108/1560699661.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156071/82/1560718296_0:0:3104:1746_1036x0_80_0_0_7c9e739dab0136df89a71cbe9657e897.jpg
РИА Новости

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

08:41 08.11.2019 (обновлено: 13:44 08.11.2019)
10699
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник велофестиваля
Участник велофестиваля
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Доля ведущих здоровый образ жизни россиян составила 12%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Больше всего таких граждан в Ингушетии — 48,8%. На втором месте рейтинга оказался Крым (29,2%), на третьем — Адыгея (28,8%).
В пятерку также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).
Отмечается, что этот показатель включили в Федеральный план статистических работ в конце 2018 года в рамках исполнения нацпроекта "Демография".
Согласно методике расчета, ведущим здоровый образ жизни считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.
Бутылки вина на конвейере
13 октября, 23:42РИА Новости
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
745243252
Обсудить 56
РосстатИнгушетияКрымАдыгеяОбщество
Популярные комментарии
У меня просто нет слов! Росстат превзошел по вранью даже руководство страны...((
8 ноября, 10:30
Aмон Ра
43272209
Чем вам алкоголь-то помешал? Все исследования говорят, что умеренно пьющие люди живут дольше непьющих или много пьющих. Врачи рекомендуют после 50 лет принимать алкоголь в небольших дозах (естественно, если у вас нет язвы или чего-то похожего). Также и с сахаром, многие долгожители трескают его за обе щеки, и живут себе до 100 и более... Не надо быть тупо упёртым во что-то, что далеко НЕ ДОКАЗАНО...
8 ноября, 10:38
Aмон Ра
61531012
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Взрыв в кафе Антошка на пересечении улиц Чуй и Эркиндик в Бишкеке
В Бишкеке прогремели три взрыва в кафе
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Железная дорога через Крымский мост
Началась продажа билетов на поезда в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния