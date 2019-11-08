Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Согласно методике расчета, ведущим здоровый образ жизни считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.