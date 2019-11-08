Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

В пятерку также вошли Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).
Отмечается, что этот показатель включили в Федеральный план статистических работ в конце 2018 года в рамках исполнения нацпроекта "Демография".
Согласно методике расчета, ведущим здоровый образ жизни считается некурящий человек, потребляющий ежедневно не менее 400 граммов фруктов и овощей и не более пяти граммов соли, а также занимающийся адекватной физической активностью. При этом употребление алкоголя допускается в пределах 168 граммов чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 граммов для женщин.
13 октября, 23:42РИА НовостиМинздрав заявил о снижении смертности от алкоголя