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РИА Новости

Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму

08:38 08.11.2019 (обновлено: 20:34 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрохожий с собакой во время снегопада
Прохожий с собакой во время снегопада
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Прохожий с собакой во время снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
"Специалисты "Фобоса" считают, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. А это значит, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса", — добавляется в релизе.
За последние 140 лет в столице зафиксировано семь "вишневых" зим. Самая теплая была в 1960-1961 годах, тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.
"С учетом глобального потепления уменьшается вероятность холодных зим в центральной России, в XXI веке их было всего четыре. И все идет к тому, что в цветовой окраске будущих зим будет преобладать красный", — отмечается в материале.
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7 ноября, 23:45РИА Новости
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
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ПогодаМоскваЗима (время года)Общество
Популярные комментарии
Синоптики настойки вишнёвой надринькались
8 ноября, 10:06
AIAlex Ivanov
39290114
Я считаю это мнение в корне неверным! Не вишневая, а сливовая зима будет! И что это так мало - один-два градуса... 40 градусов в самый раз будет...))
8 ноября, 11:18
Aмон Ра
25161107
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