Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Предстоящая Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости"

"Специалисты "Фобоса" считают, что грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений. А это значит, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса", — добавляется в релизе.

За последние 140 лет в столице зафиксировано семь "вишневых" зим. Самая теплая была в 1960-1961 годах, тогда средняя температура превысила норму на 4,9 градуса.