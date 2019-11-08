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РИА Новости
Удмуртская Республика

В моногородах в Удмуртии появятся территории развития малого бизнеса

08:36 08.11.2019 (обновлено: 11:33 08.11.2019)
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© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтактеВид на реку Кама и город Сарапул
Вид на реку Кама и город Сарапул
© Фото : страница администрации города Сарапул во ВКонтакте
Вид на реку Кама и город Сарапул. Архивное фото
УФА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии создадут благоустроенные пространства в трех моногородах региона для зон отдыха и развития малого бизнеса, сообщили в пресс-службе главы региона.
"В моногородах Удмуртии создадут благоустроенные общественные пространства в рамках проекта "Место притяжения", который реализуется при поддержке фонда развития моногородов. Ключевой особенностью новых зон отдыха станет активное развитие в них малого и среднего бизнеса, для которого фонд предлагает свои меры поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что благоустроенные территории появятся в Воткинске, Глазове и Сарапуле.
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Так, в Воткинске новым местом притяжения станет переулок, который соединяет три центральные улицы – Кирова, Спорта и Ленина. "Здесь, согласно проекту, появится новая пешеходная зона с торговыми павильонами и кафе. Местная мэрия рассчитывает, что на благоустроенной территории могут быть открыты около 10 торговых павильонов, порядка 3-5 точек общественного питания, а значит, появятся новые рабочие места", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.
По данным ведомства, в Глазове реконструируют площадь Свободы, где будет создано около восьми новых субъектов малого и среднего предпринимательства, как всесезонный центр проката инвентаря, киоски, павильоны продажи товаров Северной Удмуртии, ярмарки местных мастеров и другие.
"В Сарапуле планируют благоустроить набережную реки Камы и прилегающие к ней территории, создав таким образом непрерывную пешеходную зону между набережной и административной частью города", - сообщает пресс-служба.
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Удмуртская РеспубликаУдмуртияЭкономика
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