В моногородах в Удмуртии появятся территории развития малого бизнеса

УФА, 8 ноя - РИА Новости. Власти Удмуртии создадут благоустроенные пространства в трех моногородах региона для зон отдыха и развития малого бизнеса, сообщили в пресс-службе главы региона.

"В моногородах Удмуртии создадут благоустроенные общественные пространства в рамках проекта "Место притяжения", который реализуется при поддержке фонда развития моногородов. Ключевой особенностью новых зон отдыха станет активное развитие в них малого и среднего бизнеса, для которого фонд предлагает свои меры поддержки", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что благоустроенные территории появятся в Воткинске, Глазове и Сарапуле.

Так, в Воткинске новым местом притяжения станет переулок, который соединяет три центральные улицы – Кирова, Спорта и Ленина. "Здесь, согласно проекту, появится новая пешеходная зона с торговыми павильонами и кафе. Местная мэрия рассчитывает, что на благоустроенной территории могут быть открыты около 10 торговых павильонов, порядка 3-5 точек общественного питания, а значит, появятся новые рабочие места", - рассказали в пресс-службе главы Удмуртии.

По данным ведомства, в Глазове реконструируют площадь Свободы, где будет создано около восьми новых субъектов малого и среднего предпринимательства, как всесезонный центр проката инвентаря, киоски, павильоны продажи товаров Северной Удмуртии, ярмарки местных мастеров и другие.