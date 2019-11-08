Более 30 детей госпитализировали в Москве с поезда из Минвод

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 30 детей, приехавших в Москву на поезде из Более 30 детей, приехавших в Москву на поезде из Минеральных Вод из санатория, госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"В городскую инфекционную больницу госпитализирован 31 ребенок из группы детей, которые ехали в поезде из Минеральных Вод и в пути следования почувствовали ухудшение самочувствия. У всех госпитализированных признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что угроз жизни детей нет. "Состояние всех детей средней степени тяжести и удовлетворительное. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Следственный комитет сообщил о госпитализации с пищевым отравлением 29 детей из группы, возвращавшейся поездом из санатория в Минеральных Водах. Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.