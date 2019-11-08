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РИА Новости

Более 30 детей госпитализировали в Москве с поезда из Минвод

08:26 08.11.2019 (обновлено: 08:27 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Более 30 детей, приехавших в Москву на поезде из Минеральных Вод из санатория, госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней тяжести и удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"В городскую инфекционную больницу госпитализирован 31 ребенок из группы детей, которые ехали в поезде из Минеральных Вод и в пути следования почувствовали ухудшение самочувствия. У всех госпитализированных признаки острой кишечной инфекции неясной этиологии", - рассказали в пресс-службе.
Машина Следственного комитета РФ
7 ноября, 11:52РИА Новости
СК завел дело после отравления детей, ехавших из Минвод в Москву
Также отмечается, что угроз жизни детей нет. "Состояние всех детей средней степени тяжести и удовлетворительное. Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме. Угрозы для жизни нет", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Следственный комитет сообщил о госпитализации с пищевым отравлением 29 детей из группы, возвращавшейся поездом из санатория в Минеральных Водах. Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следствием установлено, что группа из 44 детей 9-14 лет возвращалась из санатория в Минеральных Водах в Москву. Вечером 6 ноября в поезде восемь детей почувствовали себя плохо. По дороге до Москвы с теми же симптомами к сопровождающим обратился еще 21 ребенок.
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Следственный комитет РФМоскваМинеральные ВодыПроисшествия
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