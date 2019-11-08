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РИА Новости

Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного

08:21 08.11.2019 (обновлено: 08:34 08.11.2019)
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© AP Photo / Mark LennihanРейтинговое агентство Moody's
Рейтинговое агентство Moody's
© AP Photo / Mark Lennihan
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги эмитента Индии в иностранной и национальной валютах на уровне "Baa2", ухудшив прогноз по ним до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
"Решение Moody's изменить прогноз на негативный отражает растущие риски того, что темпы экономического роста страны останутся существенно ниже, чем в прошлом", - говорится в сообщении. По мнению агентства, это отчасти отражает снижение эффективности государственного управления и политики при решении долгосрочных экономических и институциональных сложностей, чем Moody's ранее прогнозировало, что ведет к постепенному росту долгового бремени с уже и так высокого уровня.
Логотип рейтингового агентства Moody's
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Moody's отмечает, что негативный прогноз по рейтингам Индии указывает на то, что в ближайшем будущем повышение рейтинга маловероятно. "Moody's, вероятно, изменит прогноз по рейтингу на стабильный, если значительно возрастет вероятность того, что фискальные показатели стабилизируются и улучшатся со временем", - отмечает агентство.
Moody's может понизить рейтинги Индии, если ее бюджетные показатели будут значительно ослабевать. "Это может произойти в контексте длительного или сильного замедления экономического роста",- полагает агентство.
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Moody’s Investors ServiceИндияЭкономика
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