Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до 7 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист Облачная с прояснениями погода и до 7 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве и области мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Вечером местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура составит плюс 5-7 градусов в Москве, по области плюс 3-8 градусов", - сообщил Синенков.

По его словам, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью температура в Москве составила плюс 2,3 градуса тепла.