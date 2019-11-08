Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T08:10Z
https://ria.ru/20191108/1560699135.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155971/26/1559712699_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_8ed090bf529dbf8bf69209a9233e0d56.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

08:10 08.11.2019
669
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
Фестиваль Nauka 0+ около здания МГУ на Воробьевых горах
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до 7 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, вечером возможен небольшой дождь, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
7 ноября, 23:45РИА Новости
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
"Сегодня в Москве и области мы ожидаем облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Вечером местами возможен небольшой дождь. Максимальная температура составит плюс 5-7 градусов в Москве, по области плюс 3-8 градусов", - сообщил Синенков.
По его словам, атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Ночью температура в Москве составила плюс 2,3 градуса тепла.
"Туман, наблюдающийся в Москве и Подмосковье, рассеется примерно в 9-11 часов", - добавил синоптик.
201100
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Прохожие на улице Ильинка в Москве
Синоптики предупредили об аномально теплой погоде в Москве
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Куст с опавшей листвой на Красной площади
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в середине ноября
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Вид на Москву с высоты птичьего полета
В Москве в субботу объявили "желтый" уровень погодной опасности
Последствия ледяного дождя в Москве
В Гидрометцентре прогнозируют изменчивую погоду в центре России
Германский бундестаг в Берлине
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Иностранная туристка на Манежной площади
В Москве зафиксировали низкий уровень содержания кислорода в воздухе
Козел Тимур на открытии Аллеи Славы на Городской ферме на ВДНХ в Москве
Умер козел Тимур, прославившийся своей дружбой с тигром Амуром
Аэродинамическая модель самолета Слон в конфигурации без оперения
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
Козел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке
Директор Приморского сафари-парка назвал причину смерти козла Тимура
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния