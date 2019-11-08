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РИА Новости

Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

08:09 08.11.2019 (обновлено: 12:55 08.11.2019)
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© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Первое место в нем занял iPhone 11 Pro Max.
"С появлением iPhone 11 Pro Max рейтинг сменил своего лидера: теперь данная модель располагается на первом месте в списке исследованных смартфонов с общим баллом 4,327", — говорится в сообщении.
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В целом, как отмечает организация, новые модели Apple продемонстрировали улучшенные по сравнению с предшественниками показатели по камере, получив более высокие баллы за разрешение фронтальной камеры и скорость автофокусировки. В топ-3 телефонов по качеству фото и видео вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.
В ходе исследования оценивался также Samsung Galaxy Fold — первый в мире смартфон со сгибающимся экраном. Старт их продаж отложили из-за проблем со сгибом, так как производитель решил провести дополнительные тесты.
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"Прежде чем отправить Samsung Galaxy Fold на дальнейшие испытания, эксперты посмотрели, как он справится с уже допущенным казусом. Для этого дотошный робот в аккредитованной международной лаборатории в течение нескольких дней складывал и раскладывал экран устройства. Всего — более 37 тысяч раз! Между тем по результатам испытания <…> эта проблема обнаружена не была! Производитель явно провел скрупулезную "работу над ошибками", — сообщает Роскачество.
Рейтинг включает и еще одну новую модель — Xiaomi Mi 9T Pro. "За производительность процессора устройство получило высокие 4,873 балла. Между тем, несмотря на тройную камеру, качество снимков, снятых на этот смартфон, среднее. Иногда они выглядят размытыми и неестественными. Зато он долго разряжается — автономная работа телефона составила 31,5 часа, а пятнадцатиминутного заряда на 25 процентов хватит на восемь часов работы", — говорится в релизе.
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РоссияРоскачествоApple iPhoneТехнологии
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После оценки сотрудники Роскачества вышли с работы с новыми iPhone.
8 ноября, 08:54
АКАндрей К
380001
Интересно, сколько Яблоко тратит на подкупы? И вообще, кто-то использует хотя бы половину возможностей этих гаджетов? Или это просто как кольцо в носу дикаря или как хвост павлина?
8 ноября, 09:37
ЛКЛысый Кучерявый
900001
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