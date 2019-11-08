Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.

Первое место в нем занял iPhone 11 Pro Max.

"С появлением iPhone 11 Pro Max рейтинг сменил своего лидера: теперь данная модель располагается на первом месте в списке исследованных смартфонов с общим баллом 4,327", — говорится в сообщении.

В целом, как отмечает организация, новые модели Apple продемонстрировали улучшенные по сравнению с предшественниками показатели по камере, получив более высокие баллы за разрешение фронтальной камеры и скорость автофокусировки. В топ-3 телефонов по качеству фото и видео вошли iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11.

В ходе исследования оценивался также Samsung Galaxy Fold — первый в мире смартфон со сгибающимся экраном. Старт их продаж отложили из-за проблем со сгибом, так как производитель решил провести дополнительные тесты.

"Прежде чем отправить Samsung Galaxy Fold на дальнейшие испытания, эксперты посмотрели, как он справится с уже допущенным казусом. Для этого дотошный робот в аккредитованной международной лаборатории в течение нескольких дней складывал и раскладывал экран устройства. Всего — более 37 тысяч раз! Между тем по результатам испытания <…> эта проблема обнаружена не была! Производитель явно провел скрупулезную "работу над ошибками", — сообщает Роскачество.