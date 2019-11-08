Под Саратовом от отравления угарным газом погибли пять человек

САМАРА, 8 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо детей, погибли, предположительно, от отравления угарным газом в саратовском селе, сообщил РИА Новости зампред правительства области Роман Бусаргин.

По его словам, инцидент произошел утром в пятницу в частном доме в селе Узморье в Энгельсском районе Саратовской области

"Предположительно, в результате отравления угарным газом погибли пять человек: четверо несовершеннолетних и одна совершеннолетняя. Предположительно, мама и четверо ее детей", - сказал Бусаргин.

Он добавил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, подробности инцидента устанавливаются.