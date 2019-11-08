Китай считает, что США должны отказаться от санкций и давления на Иран

"Китайская сторона считает, что США должны отказаться от этих методов, отказаться от односторонних санкций и оказания крайнего давления на Иран, потому что только так можно вернуться на изначальный правильный путь решения проблемы", - заявил на брифинге китайский дипломат.

Он подчеркнул, что нынешняя напряженная обстановка на Ближнем Востоке связана с односторонними санкциями и давлением, оказываемым США, а также с односторонним выходом США из соглашения по ядерной сделке с Тегераном.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.