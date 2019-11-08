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РИА Новости

Китай считает, что США должны отказаться от санкций и давления на Иран

07:30 08.11.2019 (обновлено: 07:40 08.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКитай
Китай
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. США должны отказаться от политики односторонних санкций и давления на Иран, заявил в пятницу спецпосланник правительства Китая по вопросам Ближнего Востока Чжай Цзюнь, комментируя новые санкции США.
США ввели санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики.
"Китайская сторона считает, что США должны отказаться от этих методов, отказаться от односторонних санкций и оказания крайнего давления на Иран, потому что только так можно вернуться на изначальный правильный путь решения проблемы", - заявил на брифинге китайский дипломат.
Он подчеркнул, что нынешняя напряженная обстановка на Ближнем Востоке связана с односторонними санкциями и давлением, оказываемым США, а также с односторонним выходом США из соглашения по ядерной сделке с Тегераном.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
Китай
Вчера, 07:27РИА Новости
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