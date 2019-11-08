Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности

Вкалывают роботы: кто останется без работы через 5 лет Уже к 2020 году роботы отберут у людей 7 млн рабочих мест. А еще через 30 лет - оставят без работы половину населения земного шара. Под прицелом - кассиры и секретари, бухгалтеры и аудиторы, ремонтники и офисные "сидельцы". Где роботы уже заменили людей, и где они готовятся это сделать. Об этом в материале РИА Новости.