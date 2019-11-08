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РИА Новости

Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности

07:08 08.11.2019 (обновлено: 17:18 08.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСотрудники офиса
Сотрудники офиса
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Представители так называемого поколения миллениалов теряют здоровье быстрее, чем их предшественники, следует из отчета Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association.
Миллениалами считаются люди, родившиеся с 1981 по 1996 год. Предыдущее поколение, родившееся в 1961-1981 годах, демографы называют "поколением Х".
Отмечается, что смертность среди "тысячелетников" почти в полтора раза выше, чем в предыдущем поколении. Главными проблемами миллениалов в отчете названы гипертония, высокий уровень холестерина, депрессия, высокий процент самоубийств и смертей от передозировок.
При этом специалисты выделяют миллениалов как самое образованное поколение, которое когда-либо видел мир. Но именно проблемы со здоровьем могут помешать им добиться успеха.
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В докладе представлены два сценария. Базовый прогноз рассчитан на то, что миллениалам каким-то образом удастся исправить нынешнюю тенденцию, тогда как при неблагоприятном сценарии ничего для них не изменится. Согласно этому сценарию, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте. Кроме того, люди этого поколения потратят на лечение на треть больше — им потребуется около четырех с половиной тысяч долларов в год.
Кроме того, специалисты предупреждают, что из-за проблем со здоровьем миллениалы не смогут работать с должной эффективностью. А многим представителям поколения 1981-1996 годов из-за недугов грозит безработица.
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миллениалСтрахованиеСШАВ мире
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