В Красноярске на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак

КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Стая бродячих собак напала на восьмилетнего ребенка в Красноярске и тяжело покусала его, следователи начали проверку, сообщает региональное управление СК.
"В Ленинском районе краевого центра стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. Ему на помощь пришла работница магазина, которая услышала лай и крики ребенка Женщина смогла отогнать животных и вытащить школьника из ямы, в которую он упал, спасаясь от агрессивных собак", - говорится в сообщении.
По данным СК, мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован, ему провели операцию.
Следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.