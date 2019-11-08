В Красноярске на восьмилетнего ребенка напала стая бродячих собак

"В Ленинском районе краевого центра стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика. Ему на помощь пришла работница магазина, которая услышала лай и крики ребенка Женщина смогла отогнать животных и вытащить школьника из ямы, в которую он упал, спасаясь от агрессивных собак", - говорится в сообщении.