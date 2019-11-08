Пассажиры самолета, с которым произошло ЧП в Хабаровске, вылетели в Магадан

Ранее сообщалось, что около 7.45 (0.45 мск) пятницы при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан самолета Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly ("Икар") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар был локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и пять членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал. СК и транспортная прокуратура начали проверки.