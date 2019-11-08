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РИА Новости

Пассажиры самолета, с которым произошло ЧП в Хабаровске, вылетели в Магадан

06:21 08.11.2019 (обновлено: 06:22 08.11.2019)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
ХАБАРОВСК/КРАСНОЯРСК, 8 ноя - РИА Новости. Пассажиров самолета, который не вылетел из Хабаровска в Магадан из-за загоревшегося двигателя, отправили в пункт назначения другим рейсом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что около 7.45 (0.45 мск) пятницы при подготовке к вылету по маршруту Хабаровск-Магадан самолета Embraer 190 авиакомпании Pegas Fly ("Икар") во время запуска двигателей произошло возгорание одного из них. Пожар был локализован силами аэропортовых служб. Находившиеся на борту 18 пассажиров и пять членов экипажа были эвакуированы, никто не пострадал. СК и транспортная прокуратура начали проверки.
"Всех пассажиров отправили в Магадан другим рейсом", - сказал собеседник агентства.
По факту инцидента также начала проверку Красноярская транспортная прокуратура (авиакомпания "Икар" базируется в Красноярске).
"В настоящее время пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием и отправлены рейсом авиакомпании "Аврора" к месту назначения. По данному факту Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
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