В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

На кадрах видно, как малыш, находящийся без присмотра взрослых, ползает по комнате, при этом рядом с ним находится лишь кот. В определенный момент ребенок приближается к краю лестницы, в последнюю секунду к нему бросается питомец, он прыгает на спину малыша, после чего как будто "преграждает" ему путь вниз. Благодаря этому ребенок отвлекся от лестницы и вернулся в центр помещения.