В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, на котором домашний кот спасает малыша от падения с лестницы. Ролик был опубликован одним из пользователей твиттера.
Bikin Tegang gaes, Video detik-detik seorang anak hampir saja jatuh ke tangga. Untung saja seekor kucing menyelamaykan nyawanya...— Kegoblogan.Unfaedah (@kegblgnunfaedh) November 6, 2019
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Pelajaran buat orang tua dirumah agar lebih memperhatikan lagi anaknya. pic.twitter.com/vAMMx3Jsno
На кадрах видно, как малыш, находящийся без присмотра взрослых, ползает по комнате, при этом рядом с ним находится лишь кот. В определенный момент ребенок приближается к краю лестницы, в последнюю секунду к нему бросается питомец, он прыгает на спину малыша, после чего как будто "преграждает" ему путь вниз. Благодаря этому ребенок отвлекся от лестницы и вернулся в центр помещения.
Сейчас ролик набрал уже миллион просмотров.