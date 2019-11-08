Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Когда вопрос будет рассмотрен вновь, председательствующий не уточнил. Как правило, в таких случаях рассмотрение вопроса переносится на следующее заседание. Однако на настоящий момент повестка дня заседания в пятницу не включает рассмотрение законопроекта о применении поправок к газовой директиве.

Законопроект предполагает возможность исключений из требований третьего энергопакета для трубопроводов из стран, не являющихся членами ЕС, по четырем основаниям: если первая точка соединения такой трубы с сетью страны ЕС находится в Германии, если трубопровод был построен до 23 мая 2019 года, если есть объективные основания для такого исключения (амортизация сделанных инвестиций, соображения надежности снабжения) или если исключение не будет иметь негативного эффекта на конкуренцию и безопасность энергоснабжения ЕС.