Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T05:20Z
https://ria.ru/20191108/1560698170.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/23438/99/234389996_0:1:800:451_1036x0_80_0_0_816afd89e1b4d98b463e1b8dcc18aa74.jpg
РИА Новости

У китаянки произошел инфаркт при попытке объяснить домашнее задание сыну

05:20 08.11.2019
7339
© РИА НовостиКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости
Кардиограмма. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В Китае 36-летняя женщина попала в больницу с инфарктом миокарда после того, как попыталась объяснить сыну домашнее задание по математике, пишет издание Asia One.
Инцидент произошел в городе Хубей. Женщина несколько раз объясняла сыну-третьекласснику правила, однако мальчик так и не смог понять, что от него требуют.
"Я объяснила ему несколько раз, но он все еще не мог понять. Я была так зла, что казалось, сейчас взорвусь. И тут вдруг мое сердце начало сильно биться — и я не смогла нормально дышать", - приводит издание слова женщины.
Муж отвез супругу в больницу, где медики диагностировали у нее инфаркт миокарда. Врачам удалось быстро поставить пациентку на ноги.
Позднее женщина призналась, что часто бывает недовольна сыном, однако и представить не могла, что это приведет к таким серьезным последствиям.
Искусственное сердце
4 апреля, 09:01РИА Новости
Операция "имитация": зачем искусственным тканям новые свойства
Ранее ученые установили, что отказ от завтрака в сочетании с поздним ужином в четыре-пять раз повышает вероятность смерти или повторного сердечного приступа, а также стенокардии в течение 30 дней после инфаркта.
225151522
Обсудить 3
инфарктыКитайВ мире
Рекомендуем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Австралийский доллар
Австралиец разбогател через минуту после расставания с девушкой
Модельер Патрик-Луи Виттон
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Хакасии задержали банду разбойников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
Лента новостейМолния