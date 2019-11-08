Экс-генпрокурор США Джефф Сешнс планирует участвовать в выборах в сенат

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Бывший генеральный прокурор США, а до того сенатор-республиканец от штата Алабама Бывший генеральный прокурор США, а до того сенатор-республиканец от штата Алабама Джефф Сешнс в четверг объявил о намерении вновь баллотироваться на пост сенатора в 2020 году.

"Это решающий момент в истории нашей страны. Левые стали неуправляемыми, и они угрожают тем самым вещам, которые делают Америку великой. Я баллотируюсь в сенат США, потому что мы должны дать отпор. Вперед!" - заявил политик в своем обращении, опубликованном в Twitter.

"Наши свободы никогда еще не подвергались таким атакам, как сегодня. У нас есть кандидаты в президенты от большой партии, которые строят свою кампанию на социализме, конфискации оружия и закрытии церквей, с которыми они не согласны. Я боролся с этим всю жизнь, и я не собираюсь теперь сдаваться", - написал Сешнс в обращении на своем сайте.

Под "левыми" Сешнс подразумевает ряд кандидатов от Демократической партии. Чаще всего к таким относят сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен – которые входят в тройку лидеров от партии.

При этом несмотря на то, что глава государства Дональд Трамп уволил его с должности генпрокурора, Сешнс в обращении всячески выражает ему свою поддержку и уверяет избирателей, что "президент делает большую работу для Америки".

Сешнс избирался сенатором от Алабамы с 1997 года. В 2017 году он присоединился к администрации Трампа, которого активно поддерживал на выборах, и стал генпрокурором — главой министерства юстиции. Он вызвал резкую публичную критику и насмешки Трампа после того, как устранился от "российского расследования" и позволил назначить спецпрокурора Роберта Мюллера для изучения предполагаемого "сговора" между Трампом и Россией. Мюллер вел расследование около двух лет и не нашел подтверждений "сговора", существование которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.