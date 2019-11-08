Пограничники контролируют выпуск белух из "китовой тюрьмы" в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Пограничники контролируют выпуск белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Пограничники контролируют выпуск белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморье , подсчитывают животных и следят, чтобы вокруг не было браконьеров.

В пятницу специалисты начали выпуск 19 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения. Освобождения дожидается еще 31 животное. Оставшихся белух повезут к свободе двумя группами.

"Их (пограничников) корабль сегодня ночью сопроводил судно "Профессор Кагановский" от бухты Средней до бухты Успения, в настоящее время контролирует выпуск белух и ведет подсчёт выпускаемых животных. Погрануправление также сообщает, что браконьерских судов в районе выпуска и на прилегающих акваториях нет – пограничники проверили это заблаговременно", - сказал РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

По его словам, пограничники сообщили экологам, что несколько дней назад специально посетили "китовую тюрьму" и пересчитали всех белух - все 50 животных были на месте.

Представитель погрануправления подтвердил РИА Новости информацию. "Действительно, наш корабль на месте, бухта была проверена, браконьеров там нет", - сказал собеседник.

Как сообщил РИА Новости представитель тихоокеанского филиала Всероссийского института океанографии (ТИНРО), "любой выпуск обязательно происходит в тесном взаимодействии с государственными контролирующими органами".

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.