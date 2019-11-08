Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T11:01Z
https://ria.ru/20191108/1560698028.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156070/57/1560705752_0:0:700:394_1036x0_80_0_0_899f5dcecdc78398e83ed204ce80a673.jpg
РИА Новости

Пограничники контролируют выпуск белух из "китовой тюрьмы" в Японском море

05:00 08.11.2019 (обновлено: 11:01 08.11.2019)
313
© Фото : ВНИРОВыпуск белух в Японском море
Выпуск белух в Японском море
© Фото : ВНИРО
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Пограничники контролируют выпуск белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморье, подсчитывают животных и следят, чтобы вокруг не было браконьеров.
В пятницу специалисты начали выпуск 19 белух из "китовой тюрьмы" в бухте Успения. Освобождения дожидается еще 31 животное. Оставшихся белух повезут к свободе двумя группами.
"Их (пограничников) корабль сегодня ночью сопроводил судно "Профессор Кагановский" от бухты Средней до бухты Успения, в настоящее время контролирует выпуск белух и ведет подсчёт выпускаемых животных. Погрануправление также сообщает, что браконьерских судов в районе выпуска и на прилегающих акваториях нет – пограничники проверили это заблаговременно", - сказал РИА Новости руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.
По его словам, пограничники сообщили экологам, что несколько дней назад специально посетили "китовую тюрьму" и пересчитали всех белух - все 50 животных были на месте.
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
6 ноября, 12:25РИА Новости
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
Представитель погрануправления подтвердил РИА Новости информацию. "Действительно, наш корабль на месте, бухта была проверена, браконьеров там нет", - сказал собеседник.
Как сообщил РИА Новости представитель тихоокеанского филиала Всероссийского института океанографии (ТИНРО), "любой выпуск обязательно происходит в тесном взаимодействии с государственными контролирующими органами".
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние 5 лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Косатка из китовой тюрьмы
6 июля, 08:42РИА Новости
Опубликовано видео освобождения косаток и белух из "китовой тюрьмы" в море
801000
Обсудить 0
Приморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Судно с 19 белухами из "китовой тюрьмы" прибыло к месту выпуска животных
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
В Японском море начался выпуск партии из 19 белух из "китовой тюрьмы"
Наручники на судебном заседании
В Приморье иностранца осудили за взятку в пять миллионов рублей
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
На судостроительном заводе в Хабаровске произошел пожар
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину
Оставшихся в "китовой тюрьме" белух будут выпускать тремя группами
Модельер Патрик-Луи Виттон
Умер модельер Патрик-Луи Виттон
Выпуск белух в Японском море. 8 ноября 2019
В Приморье выпустили на волю 19 белух из "китовой тюрьмы"
Топор
В Приморье "гражданин СССР" угрожал приставу топором
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
Белуха
Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
Кардиограмма
У китаянки произошел инфаркт при попытке объяснить домашнее задание сыну
Посетитель на выставке Россия в пути. Самолетом, поездом, автомобилем в Институте русского реалистического искусства в Москве
На складе в Подмосковье нашли пропавшие картины, принадлежавшие Ананьевым
Российский вертолет Ми-24 во время облета авиабазы Хмеймим в Сирии
Военный летчик рассказал о патрулировании вертолетами ВКС севера Сирии
Джефф Сешнс
Экс-генпрокурор США Джефф Сешнс планирует участвовать в выборах в сенат
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке терактов в Ярославле
В Ярославле вынесли приговор боевикам ИГ*
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
Лента новостейМолния