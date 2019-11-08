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РИА Новости

Facebook запустила программы защиты от вмешательства в выборы-2020 в США

04:45 08.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Американская компания Facebook объявила в четверг о запуске программы по защите аккаунтов политиков и партий от хакеров и иного вмешательства, а также о других мерах, которые позволят защитить президентские выборы в США в 2020 году.
"Сегодня мы запускаем Facebook Protect для дальнейшей защиты учетных записей выборных должностных лиц, кандидатов, их сотрудников и других лиц, которые могут быть особенно уязвимы для атак хакеров и зарубежных противников. Как мы видели на прошлых выборах, они могут быть объектами злонамеренной деятельности", - говорится в заявлении компании.
Для участия в программе пользователи Facebook и Instagram должны будут зарегистрироваться в ней. Программа предполагает двухфакторную аутентификацию, учетные записи участников будут отслеживаться на предмет взлома, например попыток входа в систему из необычных мест или с непроверенных устройств.
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"Если мы обнаружим атаку на один аккаунт, мы сможем проверить и защитить другие аккаунты, связанные с той же организацией, которые зарегистрированы в нашей программе", - поясняют в Facebook.
Компания также расширяет требования к аккаунтам в сети, в том числе по части раскрытия данных о том, кто или что стоит за той или иной учетной записью. Для аккаунтов организаций при удовлетворении всех условий будет применяться указание "Подтвержденный владелец страницы".
Кроме того, с декабря специальные лейблы будут размещаться на страницах государственных СМИ.
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В Facebook также намерены усилить борьбу с распространением дезинформации. Уже скоро в Facebook и Instagram контент, который был оценен как ложный или частично ложный, будет маркироваться особым образом. Это коснется и Stories в Instagram. О блокировании такого контента речи не идет, по крайней мере пока. Проверка подлинности будет проводиться некими "сторонними и независимыми организациями, проверяющими факты", но что это будут за организации не уточняется.
В октябре глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.
Ранее с аналогичным утверждением выступали представители разведки США и администрации, которые до того обвинили Россию во вмешательстве в выборы в 2016 году. Тогда же Facebook и ряд других интернет-компаний США подвергались критике за недостаточные меры по предотвращению такого вмешательства через свои сети. В частности, в конгрессе требовали от компаний ужесточить правила работы соцсетей.
В Москве все подобные обвинения отрицают.
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СШАFacebook, Inc.В мире
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