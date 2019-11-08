В Росгидромете назвали пять факторов, повышающих риск смерти

Копия ежегодника "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", подготовленного обсерваторией, имеется в распоряжении РИА Новости.

"Загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире, наряду с такими, как плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови", - говорится в документе.

Авторы ежегодного обзора отмечают, что загрязнение воздуха может снижать среднюю продолжительность жизни и производительность труда, негативно отражаться на демографии.

В 89% городов страны за прошедший год зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. Однако в целом качество воздуха в городах России постепенно улучшается, отмечается в докладе. За пять лет - с 2014 по 2018 годы - в основном происходит уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ.