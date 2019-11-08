В Росгидромете назвали пять факторов, повышающих риск смерти

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха - пять факторов, которые повышают риск смерти человека, говорится в материалах Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).
Копия ежегодника "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год", подготовленного обсерваторией, имеется в распоряжении РИА Новости.
"Загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире, наряду с такими, как плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови", - говорится в документе.
Авторы ежегодного обзора отмечают, что загрязнение воздуха может снижать среднюю продолжительность жизни и производительность труда, негативно отражаться на демографии.
В 89% городов страны за прошедший год зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха. Однако в целом качество воздуха в городах России постепенно улучшается, отмечается в докладе. За пять лет - с 2014 по 2018 годы - в основном происходит уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ.